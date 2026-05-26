In der belgischen Stadt Buggenhout ist ein Zug mit einem Schulbus kollidiert.

Vier Personen sind ums Leben gekommen, wie es in einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde heisst.

Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Teenager im Alter von 12 und 15 Jahren, eine 27-jährige Begleitperson und den 49-jährigen Busfahrer. Fünf weitere Kinder wurden zunächst schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht, ihr Zustand sei derzeit stabil.

Der Unfall ereignete sich um 8:08 Uhr an einem Bahnübergang. Den Angaben zufolge war die Schranke am Bahnübergang geschlossen und das rote Signal leuchtete. Wie genau es zum Unfall kam, müsse noch genauer untersucht werden.

Wie der belgische Sender VRT berichtet, war der Zug noch einen Kilometer vom Bahnhof in Buggenhout entfernt. Der Zug sei also bereits am Abbremsen gewesen. Der Zugführer habe noch die Notbremse betätigt, konnte den Zusammenstoss jedoch nicht verhindern.

Legende: Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang. Keystone / KOEN BATEN

Wie Frédéric Sacré, der Sprecher von Infrabel, dem Betreiber des belgischen Eisenbahnnetzes, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, sei der Aufprall «übermässig heftig» gewesen. Sacré sprach von einer «dramatischen Bilanz».

Den Angaben nach war der Bus auf dem Weg zur Schule mit sonderpädagogischer Ausrichtung. Hier würden Kinder und Jugendliche mit Verhaltens- und emotionalen Störungen sowie mit Autismus-Spektrum-Störungen unterrichtet.

Bürgermeister Geert Hermans sagte an der Pressekonferenz: «Wir vom Krisenteam und aus der örtlichen Gemeinde sind schockiert und zutiefst getroffen von dem, was geschehen ist.» Auch der belgische Innenminister Bernard Quintin schrieb auf der Plattform X, dass er «mit tiefer Trauer von dem tragischen Unfall in Buggenhout» erfahren habe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb: «Heute trauert Europa mit Belgien.»