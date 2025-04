Unglück in New York

In der US-Metropole New York ist ein Helikopter verunglückt und in den Hudson River gestürzt.

An Bord war eine Familie mit drei Kindern, wie New Yorks Bürgermeister Eric Adams mitteilte.

Alle Fluggäste und der Pilot sind ums Leben gekommen.

Die Fluggäste seien gemäss vorläufigen Informationen zu einem Besuch aus Spanien angereist und hätten sich auf einem Rundflug über die Millionenmetropole befunden, als der Helikopter aus noch ungeklärten Gründen in den Hudson River vor Manhattan stürzte. Laut US-Flugsicherheitsbehörde laufen Ermittlungen zur Unglücksursache.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Helikopter vom Typ Bell 206 gegen 15 Uhr Ortszeit in Downtown Manhattan gestartet, um die Südspitze Manhattans geflogen und dann den Hudson River entlang zwischen New York und New Jersey. Auf Höhe des nördlichen Endes von Manhattan kehrte er um – wenige Minuten später verlor der Pilot offenbar die Kontrolle über den Helikopter, und der Helikopter stürzte nahe dem Ufer von New Jersey in den Fluss.

Auf Videoaufnahmen im Internet ist zu sehen, wie die Kabine eines Helikopters wie ein Stein aus grosser Höhe ins Wasser stürzt. Die Aufnahmen des Unfalls seien schrecklich, schreibt US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Nähere Informationen zur Ursache und zum Hergang des Unglücks werde es in Kürze geben, kündigte er an.

Helikopter gehören in Manhattan zum Alltag. Tausende Touristinnen und Touristen nehmen jährlich an Rundflügen über New York teil. Unfälle ereignen sich immer wieder, so etwa 2019. Mehrfach entbrannten Debatten über die Sicherheit in der dicht besiedelten, von Wolkenkratzern geprägten Metropole.