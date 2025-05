Patrick Gauchat ist Freiburger und 56 Jahre alt. Er hat an der ETH-Lausanne Ingenieurwesen studiert und war später Manager bei der SBB. Seit gut zwei Jahrzehnten ist er für UNO-Friedensoperationen tätig auf dem Balkan, in Afrika, im Nahen Osten und in der Zentrale der Peacekeeping Operations am UNO-Sitz in New York. Seit 2021 ist er Chef der Untso im Range eines Generalmajors.