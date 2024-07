Das umstrittene Treffen der UNO mit den Taliban zur Lage in Afghanistan ist am Montagabend zu Ende gegangen. «Die Gespräche waren ehrlich und, wie ich glaube, nützlich», sagte die Vorsitzende der Konferenz, Rosemary DiCarlo, in der katarischen Hauptstadt Doha. Und weiter: «Ich hoffe, die Gespräche haben uns näher an eine Lösung von Problemen gebracht, die einen fortlaufenden verheerenden Effekt auf die afghanische Bevölkerung haben.»

Im Februar hatten die Islamisten es noch abgelehnt, an einem ähnlichen UNO-Treffen in Doha teilzunehmen. Grund war die Anwesenheit von Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft.

Ein Treffen mit der Zivilbevölkerung, darunter auch Frauen, ist nun erst heute Dienstag nach den Verhandlungen in Katar geplant. Frauen in Afghanistan sind aus dem öffentlichen Leben praktisch vollständig verdrängt: Keinen Sport, kaum Bildung, keinen Besuch im Park und Zwangsheiraten.