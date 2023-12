Der Vatikan erlaubt die Segnung homosexueller Paare.

Der Segen dürfe allerdings nicht im Rahmen katholischer Rituale oder der katholischen Liturgie gespendet werden.

Papst Franziskus hat den Weg für die Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche unter genau festgelegten Bedingungen geebnet. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das der Vatikan in Rom veröffentlichte.

Darin ist nach offizieller deutscher Übersetzung von der «Möglichkeit der Segnung von Paaren in irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren» die Rede.

Priester sollen von Fall zu Fall entscheiden

Solche Segen würden nicht irreguläre Situationen legitimieren, heisst es im Dokument weiter, sondern ein Zeichen sein, dass Gott alle willkommen heisse.

Priester sollten von Fall zu Fall entscheiden und in allen Situationen, in denen Menschen die Hilfe Gottes in einem Segen suchten, diesen die Nähe zur Kirche nicht vorenthalten.