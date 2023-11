Legende:

Positives Fazit nach dem ersten Training am Mittwoch: Skistar Marco Odermatt inspiziert die Piste vor dem Abfahrtstraining der Herren auf der neuen Skistrecke «Gran Becca» beim Skiweltcup zwischen Zermatt in der Schweiz und Cervinia in Italien. (8. November 2023, Keystone/Jean-Christopher Bott)