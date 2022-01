Die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 bringt die USA an den Rand eines politischen Abgrunds. Die Lüge vom gestohlenen Wahlsieg Donald Trumps entlädt sich in Gewalt. Ein Grossteil der Täter konnte ermittelt und angeklagt werden. Doch der Riss in der Gesellschaft wirkt weiter fort.

