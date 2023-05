Die norditalienische Region Emilia-Romagna kommt nach den Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle nicht zur Ruhe.

Mehr als 36'600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, wie die Behörden mitteilten.

In einigen Gebieten der Region an der Adriaküste gilt weiterhin die höchste Alarmstufe rot. Es wird mit weiteren Niederschlägen gerechnet.

Die Schäden durch das Unwetter und Erdrutsche beliefen sich auf einige Milliarden Euro, sagte die Vize-Präsidentin der Emilia-Romagna, Irene Priolo, vor Journalisten. An manchen Orten müsse man das «Strassennetz komplett neu aufbauen». Weitere Erdrutsche kämen erschwerend hinzu.

Die Zahl der Gemeinden, die in den vergangenen Tagen von den Schäden durch die Unwetter betroffen waren und sind, nähere sich nun der 100.

1 / 6 Legende: Über 36'600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, auch in Lugo. (Bild vom 19. Mai 2023) REUTERS/Claudia Greco 2 / 6 Legende: Die Aufräumarbeiten in der Stadt Faenza laufen. Doch die Sorge vor weiteren Regenfällen ist gross. (Bild vom 19. Mai 2023) Keystone/EPA/FABRIZIO ZANI 3 / 6 Legende: Ein Mann watet nach schweren Regenfällen in der Region Emilia-Romagna durch Hochwasser. (Bild vom 19. Mai 2023) REUTERS/Claudia Greco 4 / 6 Legende: Menschen, die aufgrund der Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna obdachlos geworden sind, suchen Zuflucht in einer Notunterkunft in Lugo in der Nähe von Ravenna. (Bild vom 18. Mai 2023) Keystone/EPA/EMANUELE VALERI 5 / 6 Legende: Feuerwehrleute arbeiten neben einem überfluteten Auto in Faenza. (Bild vom 18. Mai 2023) REUTERS/Claudia Greco 6 / 6 Legende: Luftaufnahme von Rettungsteams der italienischen Feuerwehr bei der Suche nach eingeschlossenen Menschen in Lugo. (Bild vom 19. Mai 2023) Keystone/EPA/EMANUELE VALERI

In gewissen Gegenden zieht sich das Wasser langsam zurück. Hunderte Rettungskräfte und Freiwillige sind im Einsatz, um die Strassen vom Schlamm zu befreien. Seit Beginn der heftigen Unwetter rückte die italienische Feuerwehr zu mehr als 3000 Einsätzen aus, an denen rund 1000 Feuerwehrleute beteiligt waren, hiess es am Samstagmorgen. Die meisten Einsätze liefen demnach in den Gegenden rund um Bologna, Ravenna sowie Forlì-Cesena.

Auch andere Regionen in Italien betroffen Box aufklappen Box zuklappen Unterdessen sind auch andere italienische Regionen von Unwettern betroffen. Die Region Kalabrien im Süden des Landes hat insbesondere mit starkem Wind zu kämpfen. In der Stadt Reggio Calabria wurde etwa ein Mann von einem umgefallenen Baum erschlagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch auf Sizilien rückten Feuerwehrleute nach eigenen Angaben zu rund 100 Einsätzen aus – meist um instabile Bäume nach starken Windböen zu sichern oder Wasserschäden zu beheben. Auch in der norditalienischen Region Piemont gibt es teils starke Regenfälle. Dort wurde die Alarmstufe orange ausgerufen. Auf Bildern ist etwa in der Hauptstadt Turin zu sehen, wie Barrieren aufgestellt wurden, um sicherheitshalber den Zugang zum Fluss Po zu beschränken.

In der Provinz Ravenna ist zudem ein Helikopter abgestürzt. Darin sassen vier Personen – eine von ihnen wurde verletzt, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Zum Absturz in der Gemeinde Lugo sei es gekommen, als die Besatzung im Einsatz war, um durch Unwetter beschädigte Stromleitungen zu inspizieren, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Mindestens 14 Menschen seien durch die Überschwemmungen diese Woche ums Leben gekommen.

Weitere Regenfälle erwartet

Die Sorge vor dem neuen Regen, der am Wochenende erwartet wird, ist erneut gross. Vor allem in der Provinz rund um die Stadt Ravenna spitzte sich die Lage bereits am Freitag wieder zu. Es traten erneut Flüsse über die Ufer.

Vor allem Erdrutsche, von denen die Gebiete nun heimgesucht werden, erweisen sich aktuell als grosse Gefahr. Mehrere Gemeinden kämpften zudem mit Problemen bei der Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den G7-Gipfel im japanischen Hiroshima früher als ursprünglich geplant verlassen. Angesichts der Überschwemmungen wolle sie die Entwicklungen im betroffenen Gebiet von Italien aus beobachten, sagte Meloni an einer Medienkonferenz. «Mein Gewissen verlangt von mir, zurückzukehren.»

Sie bedankte sich bei allen Einsatzkräften, freiwilligen Helfern sowie politischen Verantwortlichen, die unter Hochdruck arbeiten. Italienischen Medienberichten zufolge will die Politikerin bereits im Laufe des Sonntags das betroffene Gebiet besuchen, um sich dort einen Eindruck zu verschaffen.