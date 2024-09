Michel Barnier will das zersplitterte Parlament einen. Seine Regierung werde trotz einer unklaren Mehrheit neben Konservativen auch Mitglieder aus dem Lager Emmanuel Macrons umfassen, sagte der ehemalige EU-Kommissar in seinem ersten Interview als Regierungschef am Freitag. Macron hatte dem konservativen Barnier am Donnerstag den Premierposten zugesprochen.

Zugleich kündigte er in Bezug auf die Einwanderungspolitik eine härtere Gangart an. «Es gibt immer noch das Gefühl, dass unsere Grenzen Siebe sind und die Migrationsströme nicht kontrolliert werden», sagte der 73-Jährige. «Ich habe nicht viel gemeinsam mit den Ideologien des Rassemblement National, aber ich respektiere sie», fügte er mit Blick auf die Rechtsaussen-Bewegung hinzu, die Barnier unter bestimmten Bedingungen unterstützen würde.