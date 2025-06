Worum geht es? In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2025 griffen die USA mehrere iranische Atomanlagen an. Sie setzten dabei erstmals im realen Kriegsgeschehen die bunkerbrechende Bombe GBU-57 ein – abgeworfen von B-2-Tarnkappenbombern. Ziele waren die unterirdischen Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan.

Legende: B-2-Bomber sind fähig, die schweren GBU-57-Bomben zu transportieren. Keystone/STAFF SGT. CHERIE A. THURLBY

Wofür werden diese Bomben genutzt? Die GBU-57 wurde speziell entwickelt, um tief verbunkerte Ziele wie unterirdische Nuklearanlagen zu zerstören. Sie ist die stärkste konventionelle Bombe im US-Arsenal und wurde für Szenarien wie das iranische Atomprogramm konzipiert.

Wie stark ist ihre Kraft? Die GBU-57 wiegt rund 13.6 Tonnen und enthält 2.4 Tonnen Sprengstoff. Sie kann bis zu 60 Meter tief in Fels oder Beton eindringen, bevor sie explodiert. Ihre Zerstörungskraft reicht aus, um selbst stark geschützte Bunker zu vernichten.

Legende: Drei Millionen Dollar wert: die Bombe GBU-57. Keystone/ AP U.S. Air Force

Wie genau kann man zuschlagen? Die Bombe wird per GPS und Trägheits­navigations­system gesteuert. Dadurch kann sie mit hoher Präzision selbst kleine unterirdische Ziele treffen. Die B-2-Bomber, die sie tragen, sind nahezu unsichtbar für Radar und fliegen über 30 Stunden nonstop mit Luftbetankung.

Was sind die Probleme? Die GBU-57 ist extrem teuer – über drei Millionen Dollar pro Stück – und nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Der Einsatz birgt zudem politische Risiken: Der Iran hat die Atomgespräche ausgesetzt und droht mit Vergeltung. Auch international wächst die Sorge vor einer Eskalation.

Wer besitzt sonst solche Bomben? Derzeit verfügen nur die USA über die GBU-57. Israel besitzt keine vergleichbare Waffe, weshalb die USA den Angriff auf tief liegende Ziele wie Fordo selbst ausführten. Andere Staaten wie Russland oder China haben bunkerbrechende Waffen, aber keine mit vergleichbarer Reichweite und Präzision.

Wann kamen B-2-Bomber und GBU-57 zuletzt zum Einsatz? Der Angriff auf Irans Atomanlagen am 21. Juni 2025 markierte den ersten bestätigten Kampfeinsatz der GBU-57-Bombe überhaupt. Zuvor war sie lediglich zu Testzwecken auf einem US-Testgelände in New Mexico abgeworfen worden. Die B-2-Bomber kamen auch schon im Oktober 2024 zum Einsatz – damals gegen unterirdische Waffenlager der Huthi-Miliz im Jemen. Ob dabei ebenfalls GBU-57-Bomben verwendet wurden, ist unklar. Der aktuelle Einsatz gilt als grösster koordinierter Angriff mit B-2-Bombern in der Geschichte der US-Luftwaffe.

