- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister bestätigte das Vorgehen am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit.
- Iran hat mit einem Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldet, dass der Iran Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat.
- Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA US-Militärstützpunkte in Katar, Kuwait, Bahrain und in den Vereinigten Arabischen Emiraten attackiert.
- Der UNO-Sicherheitsrat tritt bereits heute um 22 Uhr Schweizer Zeit zu einer Sondersitzung zusammen.
Themen in diesem Liveticker
- Iran: Chamenei will sich in Kürze äussern
- UNO-Sicherheitsrat berät über Nahost-Krise
- China fordert Ende der Angriffe auf den Iran
- Saudi-Arabien bestätigt Angriffe durch Iran
- Raketenalarm in Israel wegen iranischer Gegenangriffe
- Guterres fordert sofortigen Stopp der Kampfhandlungen
- Iranischer Aussenminister: Chamenei lebt «soweit ich weiss»
- Iran: Entwickeln keine Raketen mit US-Reichweite
- Macron beruft französischen Sicherheitsrat zu Iran und Nahost ein
- Russland, Pakistan und Oman verurteilen Angriff auf Iran