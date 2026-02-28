 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US-Angriffe auf Iran Iran greift Golfstaaten und Israel an ++ Heute UNO-Sondersitzung

Autor: 

28.02.2026, 07:38

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Iran: Chamenei will sich in Kürze äussern
  • UNO-Sicherheitsrat berät über Nahost-Krise
  • China fordert Ende der Angriffe auf den Iran
  • Saudi-Arabien bestätigt Angriffe durch Iran
  • Raketenalarm in Israel wegen iranischer Gegenangriffe
  • Guterres fordert sofortigen Stopp der Kampfhandlungen
  • Iranischer Aussenminister: Chamenei lebt «soweit ich weiss»
  • Iran: Entwickeln keine Raketen mit US-Reichweite
  • Macron beruft französischen Sicherheitsrat zu Iran und Nahost ein
  • Russland, Pakistan und Oman verurteilen Angriff auf Iran

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)