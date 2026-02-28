 Zum Inhalt springen

US-Angriffe auf Iran Irans oberster Führer Chamenei ist tot

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • Tod von Chamenei: Iranische Staatsmedien bestätigen Tod
  • UNO-Sicherheitsrat: Guterres verurteilt Angriff
  • Israel beginnt neue Angriffswelle
  • Trump: Irans oberster Führer Chamenei ist tot
  • Explosionen in Tel Aviv – Gebäude getroffen
  • Widersprüchliche Angaben zu Ajatollah Chamenei
  • Korrespondent: «US-Verbündete vor den Kopf gestossen»
  • Trump deutet verschiedene Optionen für Vorgehen im Iran an
  • Kritik aus Trump-Lager an Iran-Angriff – Sorge wegen Wahlen
  • Iran droht mit «unvergesslicher Lektion»

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

