- Der iranische Führer Ajatollah Ali Khamenei ist tot. Das bestätigen iranische Staatsmedien.
- Die Angriffe gehen aber weiter, wie die israelische Armee mitteilte.
- Am Samstagmorgen haben die USA und Israel Angriffe auf den Iran gestartet.
- Der Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
- Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. Der militärische Schlag zielt aber auch auf die iranische Führungsriege.
Themen in diesem Liveticker
- Israel gibt nach iranischen Raketenangriffen Entwarnung
- Schweiz holt Botschaftspersonal aus Iran
- Tod von Chamenei: Iranische Staatsmedien bestätigen Tod
- UNO-Sicherheitsrat: Guterres verurteilt Angriff
- Israel beginnt neue Angriffswelle
- Trump: Irans oberster Führer Chamenei ist tot
- Explosionen in Tel Aviv – Gebäude getroffen
- Widersprüchliche Angaben zu Ajatollah Chamenei
- Korrespondent: «US-Verbündete vor den Kopf gestossen»
- Trump deutet verschiedene Optionen für Vorgehen im Iran an