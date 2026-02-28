 Zum Inhalt springen

US-Angriffe auf Iran Krieg in Nahost ++ Iran meldet über 200 Tote

28.02.2026, 07:38

  • EU-Aussenbeauftragte beruft für Sonntag Krisensitzung ein
  • TCS rechnet mit 1000 gestrandeten Schweizern
  • US-Militär: keine US-Verluste durch iranische Angriffe
  • Merz fordert Ende der iranischen Angriffe
  • Israel warnt vor Angriff auf Industriezone in Isfahan
  • Kuwait: Verletzte nach Abwehr von Raketenangriff auf US-Basis
  • Iran: Roter Halbmond meldet mindestens 201 Getötete
  • Iran: 85 Schülerinnen bei Raketenangriff getötet
  • Wichtiger Seeweg: Iran warnt Schiffe in der Strasse von Hormus
  • Israels Generalstabschef: greifen Hunderte Ziele im Iran an

