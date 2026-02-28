- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister bestätigte das Vorgehen am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit.
- US-Präsident Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. Der militärische Schlag zielt aber auch auf die iranische Führungsriege.
- Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der UNO-Sicherheitsrat tritt bereits heute um 22 Uhr Schweizer Zeit zu einer Sondersitzung zusammen.
Themen in diesem Liveticker
- EU-Aussenbeauftragte beruft für Sonntag Krisensitzung ein
- TCS rechnet mit 1000 gestrandeten Schweizern
- US-Militär: keine US-Verluste durch iranische Angriffe
- Merz fordert Ende der iranischen Angriffe
- Israel warnt vor Angriff auf Industriezone in Isfahan
- Kuwait: Verletzte nach Abwehr von Raketenangriff auf US-Basis
- Iran: Roter Halbmond meldet mindestens 201 Getötete
- Iran: 85 Schülerinnen bei Raketenangriff getötet
- Wichtiger Seeweg: Iran warnt Schiffe in der Strasse von Hormus
- Israels Generalstabschef: greifen Hunderte Ziele im Iran an