US-Angriffe auf Iran Krieg in Nahost ++ Netanjahu deutet Tod von Chamenei an

28.02.2026, 07:38

  • Widersprüchliche Angaben zu Ajatollah Chamenei
  • Korrespondent: «US-Verbündete vor den Kopf gestossen»
  • Trump deutet verschiedene Optionen für Vorgehen im Iran an
  • Kritik aus Trump-Lager an Iran-Angriff – Sorge wegen Wahlen
  • Iran droht mit «unvergesslicher Lektion»
  • Korrespondentin: «Golfstaaten in ungemütlicher Position»
  • Netanjahu deutet Tod von Ajatollah Chamenei an
  • EU-Aussenbeauftragte beruft für Sonntag Krisensitzung ein
  • TCS rechnet mit 1000 gestrandeten Schweizern
  • US-Militär: keine US-Verluste durch iranische Angriffe

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

