- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister bestätigte das Vorgehen am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit.
- US-Präsident Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. Der militärische Schlag zielt aber auch auf die iranische Führungsriege.
- Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der israelische Ministerpräsident spricht von Ajatollah Chameneis Tod.
Themen in diesem Liveticker
