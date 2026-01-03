 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US-Angriffe in Venezuela US-Aussenminister Rubio stellt Drei-Phasen-Plan vor

Autor: 

Teilen
  • Die USA haben auf hoher See Öltanker beschlagnahmt. Sie sollen gegen US-Sanktionen verstossen haben.
  • Laut der geschäftsführenden Präsidentin von Venezuela regiert sie das Land ohne äussere Einflüsse. US-Präsident Trump hatte behauptet, die USA würden Venezuela vorübergehend führen.
  • Am Samstag hatten die USA militärisch in Venezuela interveniert und den Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen.

Themen in diesem Newsticker

  • US-Aussenminister Rubio stellt Drei-Phasen-Plan vor
  • USA lockern Sanktionen gegen Venezuela
  • USA wollen Verkauf von Öl aus Venezuela langfristig steuern
  • London: Unterstützung bei Beschlagnahmung von «Bella 1»
  • Russland: US-Beschlagnahmung von Tanker ist Rechtsbruch
  • USA beschlagnahmen weiteren Öltanker in der Karibik
  • US-Streitkräfte bestätigen Beschlagnahmung von Öltanker
  • Deutschland kritisiert USA erstmals wegen Maduro-Festnahme
  • Insider: USA wollen russischen Tanker vor Island beschlagnahmen
  • China kritisiert Trumps Kontrolle über Venezuelas Öl scharf

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.1.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)