- Die USA haben auf hoher See Öltanker beschlagnahmt. Sie sollen gegen US-Sanktionen verstossen haben.
- Laut der geschäftsführenden Präsidentin von Venezuela regiert sie das Land ohne äussere Einflüsse. US-Präsident Trump hatte behauptet, die USA würden Venezuela vorübergehend führen.
- Am Samstag hatten die USA militärisch in Venezuela interveniert und den Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen.
