US-Präsident Donald Trump ermächtigt den Geheimdienst CIA, verdeckte Operationen in Venezuela durchzuführen.

Damit erhöht Trump den Druck auf Präsident Nicolás Maduro.

Der US-Präsident bestätige am Mittwoch einen Bericht der «New York Times» über die CIA-Anweisung. Trump sagte gegenüber Medienschaffenden im Weissen Haus, er erwäge ausserdem Angriffe auf Stellungen von Drogenbanden auf dem venezolanischen Festland. In welchem Rahmen solche Einsätze stattfinden könnten, liess Trump offen.

Das US-Militär hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik beschossen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Das Vorgehen sorgte für Kritik, auch weil die US-Regierung keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte. Die Vereinten Nationen riefen die US-Regierung zur Zurückhaltung auf.

Die US-Regierung beschuldigt den venezolanischen Präsidenten Maduro, in den Drogenhandel verstrickt zu sein. Maduro wirft den USA dagegen vor, ihn stürzen zu wollen.

