- US-Präsident Trump hat angekündigt, dass die venezolanischen Übergangsbehörden den USA zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl übergeben würden.
- Bei dem US-Angriff auf Caracas zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro sind mindestens 24 Soldaten Venezuelas getötet worden. Havanna teilte mit, dass 32 kubanische Sicherheitskräfte getötet wurden.
- Maduro ist am Montag in New York einem Gericht vorgeführt worden. Er plädierte vor dem Richter auf nicht schuldig – ebenso seine Frau. Dem Paar wird unter anderem «Drogenterrorismus» vorgeworfen.
- Delcy Rodríguez, Maduros Vizepräsidentin, wurde derweil als geschäftsführende Präsidentin vereidigt. Sie übernimmt damit die Führung des Landes.
Quelle: Agenturen, SRF