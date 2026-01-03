 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Venezuela: US-Angriff forderte 100 Todesopfer

  • Der venezolanische Innenminister Diosdado Cabello hat bekannt gegeben, dass der US-Angriff 100 Todesopfer forderte.
  • Die USA haben auf hoher See Öltanker beschlagnahmt. Sie sollen gegen US-Sanktionen verstossen haben.
  • Der US-Aussenminister Marco Rubio hat einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Als erster Schritt soll das Land stabilisiert werden, teilt Rubio mit.
  • Am Samstag hatten die USA militärisch in Venezuela interveniert und den Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen.

Themen in diesem Newsticker

  • Venezolanischer Innenminister mit neuen Todeszahlen
  • Moskau fordert freie Heimkehr für Tanker-Besatzung
  • Venezuela verhandelt mit den USA über Ölverkauf
  • US-Regierung: Treffen mit Öl-Managern am Freitag
  • US-Aussenminister Rubio stellt Drei-Phasen-Plan vor
  • USA lockern Sanktionen gegen Venezuela
  • USA wollen Verkauf von Öl aus Venezuela langfristig steuern
  • London: Unterstützung bei Beschlagnahmung von «Bella 1»
  • Russland: US-Beschlagnahmung von Tanker ist Rechtsbruch
  • USA beschlagnahmen weiteren Öltanker in der Karibik

Quelle: Agenturen, SRF

10v10, 7.1.2026, 21:50 Uhr

