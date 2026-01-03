- Der venezolanische Innenminister Diosdado Cabello hat bekannt gegeben, dass der US-Angriff 100 Todesopfer forderte.
- Die USA haben auf hoher See Öltanker beschlagnahmt. Sie sollen gegen US-Sanktionen verstossen haben.
- Der US-Aussenminister Marco Rubio hat einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Als erster Schritt soll das Land stabilisiert werden, teilt Rubio mit.
- Am Samstag hatten die USA militärisch in Venezuela interveniert und den Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen.
Quelle: Agenturen, SRF