Donald Trump kennt im Wahlkampf nur noch ein Thema: die Karawanen von Migranten, die derzeit auf dem Weg Richtung amerikanische Grenze sind. Der Präsident setzt auf Angst, um Wähler zu mobilisieren.

Trump spricht von einer «Invasion», von «unkontrollierten Massen». Er bedient sich martialischer Gesten, schickt tausende Soldaten an die Grenze, kündigt Zeltstädte an, in denen er die Menschen festhalten will. Und das alles, weil er damit rechnet, dass das Thema seine Anhänger im rechten Lager mobilisiert. Letzte Woche waren es noch zwischen 800 und 1000 Soldaten, die an der Grenze stationiert werden sollten, am Mittwoch sprach der Präsident schon von bis zu 15'000.

Der Journalist Johnathan Swan vom Nachrichtenportal Axios – der als gut vernetzt in Regierungskreisen gilt – sagte dem Sender Fox News, Menschen in Trumps Umfeld seien erfreut über das Thema der Karawanen. Das Thema sei ein politisches Geschenk für den Präsidenten.

Tatsächlich sind die Migranten noch etwa 1300 Kilometer von den USA entfernt. Ob sie die Grenze bis zum Wahltag überhaupt erreichen werden, ist fraglich. Viele von ihnen sind zudem nach dem Marsch erschöpft.

Doch der Republikaner überspitzt die Lage so stark, dass es so wirkt, als stürmten tausende Menschen schon bald die Grenze und wollten sich notfalls mit Gewalt Eintritt in die USA verschaffen.