US-Präsident in der Kritik - Nach Fund von Geheimpapieren: Biden zeigt sich «überrascht»

Er sei «überrascht» gewesen, dass die Dokumente ins Büro gebracht worden seien, sagte US-Präsident Joe Biden. Gleichzeitig versprach er «volle Kooperation». Er wisse nicht, was in den Unterlagen stehe. Der politisch brisante Fund bringt den Präsidenten in Erklärungsnot.