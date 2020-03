Amy Klobuchar hat ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten zurückgezogen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ihr Wahlkampfteam.

Demnach soll sie ihre Anhängerinnen und Anhänger auffordern, künftig Joe Biden zu unterstützen.

Mit dem Rückzug von Klobuchar sind nun noch eine Kandidatin und vier Kandidaten im Rennen für die demokratische Präsidentschaftskandidatur.

Morgen –am sogenannten «Super Tuesday» – finden in 14 US-Bundesstaaten Vorwahlen statt.

Weiterhin im Rennen für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten sind: die linken Senatoren Bernie Sanders (78) und Elizabeth Warren (70), der moderate Biden (77) und der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Mike Bloomberg (78), sowie die als wenig chancenreich geltende Abgeordnete Tulsi Gabbard (38). Sie wollen bei der Präsidentenwahl am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt.

Infolge der Vorwahl im Bundesstaat South Carolina am Samstag hatten am Wochenende bereits die Kandidaten Pete Buttigieg und Tom Steyer ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aufgegeben. Klobuchar war in South Carolina nur auf enttäuschende drei Prozent der Stimmen gekommen.