Sanktionen gegen den obersten Führer des Landes seien «unverschämt» und «ein Zeichen geistiger Behinderung», sagte Rohani nach Angaben seines Webportals.

Die USA hatten unter anderem Sanktionen gegen Aussenminister Mohamed Dschawad Sarif verhängt.

Ohne den Aussenminister sei keine Diplomatie möglich, erklärte Rohani.

Die USA hatten am Montag Sanktionen gegen Ajatollah Ali Chamenei und weitere hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden verhängt. In der kommenden Woche sollen die Sanktionen gegen Aussenminister Sarif in Kraft treten, ausserdem wollen die USA iranisches Vermögen im Wert von mehreren Milliarden Dollar einfrieren.

Trump: «Beleidigendes Statement» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Auch der US-Präsident seinerseits reagierte umgehend auf die Wortmeldungen aus Teheran. Donald Trump teilte mit, das «sehr ignorante und beleidigende Statement» des Irans zeige, dass die Führung in Teheran den Realitätssinn verloren habe. «Jeder Angriff des Irans auf irgendetwas Amerikanisches wird mit grosser und überwältigender Stärke beantwortet werden», schrieb er auf Twitter. «In einigen Bereichen wird überwältigend Auslöschung bedeuten. Kein John Kerry und Obama mehr!» Trump bezog sich auf den seiner Ansicht nach zu sanften Iran-Kurs seines Amtsvorgängers Barack Obama und von dessen Aussenminister.

Mit den Sanktionen reagierten die USA darauf, dass der Iran eine US-Aufklärungsdrohne über dem Persischen Golf abgeschossen hatte. Der Iran begründete den Abschuss damit, dass die Drohne in seinen Luftraum eingedrungen sei, während die USA erklärten, sie habe sich im internationalen Luftraum befunden.