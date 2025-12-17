Der frühere Chef der Leichenhalle am medizinischen Institut der US-Eliteuniversität Harvard ist wegen illegalen Handels mit Leichenteilen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Die Ehefrau des 58-Jährigen wurde zudem wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt.

Das teilte das US-Justizministerium mit.

Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet. Den Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren.

Legende: Die Harvard Medical School gilt als eines der besten Institute für Medizin weltweit. Keystone/ BRIAN SNYDER

Zu den gestohlenen Leichenteilen gehörten etwa Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne. Ohne Wissen der Angehörigen von den Spenderinnen und Spendern und seines Arbeitgebers habe er die Leichenteile mit nach Hause genommen und gemeinsam mit seiner Frau an Interessenten verkauft und verschickt.

Neben dem Ex-Leichenhallen-Chef und seiner Frau stehen fünf weitere Personen unter Verdacht, menschliche Überreste verkauft und gekauft zu haben.