Der Ticker startet um 6:36 Uhr

12:38 Medienbericht: Trump-Regierung stellt Biden Glückwunschtelegramme nicht zu Der gewählte US-Präsident Joe Biden kann einem Medienbericht zufolge wegen des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump bei der Regierungsübergabe auch einen ganzen Stapel an Glückwunschtelegrammen nicht entgegennehmen. Im US-Aussenministerium befände sich an Biden gerichtete Post von ausländischen Staats- und Regierungschefs, doch der Zugang dazu bleibe ihm verwehrt, berichtete der Sender CNN am Donnerstag unter Berufung auf Beamte des Ministeriums. Bislang wird Biden die gesetzlich vorgesehene Unterstützung für eine geordnete Amtsübergabe («transition») von Trumps Regierung verwehrt.

4:02 Biden ernennt seinen Stabschef Der neu gewählte US-Präsident Joe Biden ist dabei zu entscheiden, wer mit ihm ins Weisse Haus einziehen soll. Sein künftiger Stabschef soll mit Ronald Klain ein alter Vertrauter werden. Das teilte Bidens Team mit. Klain hatte bereits für Biden gearbeitet, als dieser noch Vizepräsident unter Barack Obama war. Derweil hat Senator Bernie Sanders Interesse an der Aufgabe des Arbeitsministers angemeldet. Er würde den Job übernehmen, falls dieser ihm angeboten würde, sagte Sanders auf eine entsprechende Frage des Nachrichtensenders CNN.

22:55 Georgia nach der Wahl von Biden – eine Reportage Georgia – das ist die Metropole Atlanta mit einer halben Million Einwohner, eindeutig Biden-Land. Aber Georgia ist eben auch Small Town America, wo jeder jeden kennt, und fast jeder Trump gewählt hat. Sehen Sie die zwei Gesichter des Staates, in dem nun zum ersten Mal seit fast 30 Jahren ein Demokrat als Sieger ausgerufen werden könnte in der Reportage von 10vor10. 05:43 Video Fokus: Georgia nach der Wahl von Biden Aus 10vor10 vom 11.11.2020. abspielen

21:07 Biden liegt mehr als 5 Millionen Stimmen vor Trump Joe Biden liegt über alle Bundesstaaten der USA hinweg aktuell mehr als 5 Millionen Stimmen vor Donald Trump. Bisher wurden rund 77.35 Millionen Stimmen für Biden gezählt, Trump kommt derzeit auf 72.25 Millionen Stimmen. Biden liegt damit rund 3.4 Prozentpunkte vor Trump. Das ist aber nur ein Zwischenresultat, denn in vielen Staaten ist die Auszählung noch immer nicht abgeschlossen. Zum Vergleich: Hillary Clinton holte 2016 rund 2.9 Millionen Stimmen mehr als Trump. Ihr Vorsprung betrug 2.1 Prozentpunkte. Und im vom Statistikportal 538 , Link öffnet in einem neuen Fensterberechneten Durchschnitt aller Umfragen wies Biden vor der Wahl gar ein Vorsprung von rund 8 Prozent auf Trump aus. Im Wahlsystem der USA ist aber nicht die absolute Zahl der Stimmen massgeblich für den Sieg in der Präsidentschaftswahl, sondern die jeweilige Mehrheit in den Bundesstaaten. Diese entscheidet über die Entsendung von Wahlleuten an eine Wahlversammlung (Electoral College). Präsident wird, wer aus den Bundesstaaten mehr als 270 Wahlleute für sich gewinnt. Joe Biden hat bereits 279 Wahlleute auf sicher und wurde somit als nächster Präsident gewählt.

19:02 Auch Biden besucht Gedenkstätte am Veterans Day Auch Biden besucht am heutigen Veterans Day eine Gedenkstätte der Streitkräfte: das Mahnmal zum Koreakrieg in Philadelphia in Pennsylvania. Er erklärte: «An diesem Tag der Veteranen spüre ich das volle Gewicht der Ehre und der Verantwortung, die mir das amerikanische Volk als dem nächsten Präsidenten anvertraut hat.» Er werde ein Oberkommandierender sein, der den Dienst der Veteranen respektiere, kündigte Biden an. Legende: Joe und Jill Biden besuchen das Mahnmal zum Koreakrieg in Philadelphia. Reuters

18:14 Trump klagt auch in Michigan – trotz deutlichem Ergebnis Das Wahlkampfteam von Donald Trump hat auch im Bundesstaat Michigan Klage eingereicht. Hier hat Biden mit mehr als 148'000 Stimmen oder 2.6 Prozentpunkte recht deutlich gewonnen. Trotzdem machte Trumps Team vor dem Bundesgericht in Michigan unter anderem geltend, dass «illegale und unzulässige Stimmzettel» erfasst worden seien. Das Ergebnis in Michigan – ein Sieg für den demokratischen Herausforderer Joe Biden – dürfe nicht beglaubigt werden, vielmehr müsse in einigen Bezirken eine Neuwahl geprüft werden. Ein Sprecher des zuständigen Ministeriums warf dem Team des Republikaners Verbreitung von Falschinformationen vor. Die Abstimmung sei «fair, sicher und transparent» verlaufen.

17:36 Trump besucht Arlington National Cemetery Trump besucht in diesen Minuten anlässlich des Veterans Day den Arlington National Cemetery und gedenkt den gefallenen Soldaten. Er wird begleitet von seiner Frau Melania und Vizepräsident Mike Pence. Es ist der erste öffentliche Auftritt von Donald Trump seit dem Wahltag. 00:33 Video Trump gedenkt gefallenen Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington Aus News-Clip vom 11.11.2020. abspielen

17:26 In Georgia wird nachgezählt – von Hand Die Behörden des Bundesstaats Georgia haben bereits früher eine Nachzählung der Stimmen angekündigt. Jetzt haben sie angeordnet, dass alle Stimmen von Hand nachgezählt werden. Dies wurde offenbar vom Team von Präsident Trump verlangt. Der Prozess solle Ende Woche beginnen und dürfte bis zum 20. November andauern. An diesem Datum muss das beglaubigte Wahlresultat vorliegen. Der gewählte Präsident Joe Biden führt derzeit in Georgia mit etwas mehr als 14'000 Stimmen vor Trump. Insgesamt wurden in diesem Bundesstaat fast 5 Millionen gezählt. Nahezu alle Stimmzettel sind ausgezählt, aber die Counties haben noch bis Freitag Zeit, ihre Ergebnisse zu bestätigen. Nach der Nachzählung von Hand, kann der Unterlegene eine weitere, maschinelle Nachzählung beantragen. Das Gesetz sieht eigentlich auch bei knappem Ausgang keine automatische Nachzählung vor. Der Verlierer kann jedoch eine Nachzählung beantragen, wenn der Unterschied weniger als 0.5 Prozentpunkte beträgt. Bidens Vorsprung liegt derzeit bei 0.28 Prozentpunkten. Mit der Auszählung von Hand geht Georgia auch weiter als die gesetzlich vorgesehene maschinelle Nachzählung der Scans. Die Behörden sagten auch, es gäb derzeit keine Hinweise auf verbreiteten Betrug. Legende: Georgias Innenminister Brad Raffensperger gab sich am Mittwoch zuversichtlich, dass alle Stimmen korrekt ausgezählt wurden. Reuters

17:04 Vizepräsident Mike Pence sagt Ferien ab US-Vizepräsident Mike Pence sagt seine geplanten Ferien auf Sanibel Island im Südwesten Floridas ab. Das berichten amerikanischen Medien unter Berufung auf Regierungsbeamte. Pence wird stattdessen in Washington bleiben, um die Entwicklung des Rechtsstreits um die Wahlergebnisse zu verfolgen. Auch wird er offenbar heute zusammen mit Trump den Arlington National Cemetery anlässlich des Veterans Day besuchen.

16:00 CNN: Alaska geht wie erwartet an Trump Weil weniger als 75 Prozent der Stimmen ausgezählt waren, hatten die amerikanischen Medien Alaska bisher noch keinem der Kandidaten zugeschlagen, obwohl die Republikaner hier normalerweise klar gewinnen. Jetzt aber haben CNN und die Edison Research Group den Sieg von Trump in Alaska verkündet. Er führt dort derzeit mit über 45'000 Stimmen oder mehr als 17 Prozentpunkten vor Biden. Damit steigt die Zahl der Wahlleute für Trump um drei auf 217. Joe Biden hat bereits 279 Wahlleute auf sicher und ist damit gewählt. Es braucht die Stimmen von 270 Wahlleuten, um als Präsident gewählt zu werden. Im Gegensatz zu CNN hat Fox News Alaska noch nicht Trump zugeschlagen. Auch der Senatssitz geht in Alaska an die Republikaner. Damit wird ziemlich sicher der zweite Wahlgang für die beiden Senatssitze in Georgia über die Mehrheitsverhältnisse im Senat entscheiden. Nur das Rennen um einen Senatssitz in North Carolina ist noch offen, der Republikanische Kandidat führt aber mit 1.7 Prozentpunkten Vorsprung deutlich.

14:58 Der aktuelle Stand in den offenen Bundesstaaten Acht Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA ist die Auszählung der Stimmen in vielen Bundesstaaten immer noch nicht abgeschlossen. Bei der Aktualisierung der Ergebnisse kam es heute zu kleineren Verschiebungen der bisher absehbaren Mehrheitsverhältnisse. Insgesamt steht der demokratische Kandidat Joe Biden als Wahlsieger fest, mit 279 Stimmen für die Wahlversammlung im Dezember. Für die Mehrheit reichen 270 dieser Wahlleute. Abgesehen von Alaska sind in allen umstrittenen Staaten mindestens 98 Prozent der Stimmen ausgezählt. Ein Überblick über die Zwischenstände in denjenigen US-Staaten, die noch ohne Entscheidung oder besonders umstritten sind. Georgia : Der Staat im Südosten hat 16 Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. Bidens Vorsprung vergrössert sich auf gut 14'100 Stimmen oder 0.3 Prozentpunkte. Es verbleiben zur Zählung nur noch eine kleine Anzahl provisorischer Stimmen und solche von Militärangehörigen aus Übersee. Mit Blick auf das sehr knappe Ergebnis hat die Regierung in diesem US-Staat bereits eine Neuauszählung der Stimmen angekündigt.

: Der Staat im Südosten hat 16 Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. oder 0.3 Prozentpunkte. Es verbleiben zur Zählung nur noch eine kleine Anzahl provisorischer Stimmen und solche von Militärangehörigen aus Übersee. Mit Blick auf das sehr knappe Ergebnis hat die Regierung in diesem US-Staat bereits eine Neuauszählung der Stimmen angekündigt. North Carolina : Der Staat an der Ostküste entsendet 15 Wahlleute. Hier führt Trump mit rund 74'900 Stimmen Vorsprung und hält einen Anteil von 50.0 Prozent. Biden hat 48.7 Prozent. Briefstimmen mit Poststempel vom Wahltag können hier bis am 12. November ankommen.

: Der Staat an der Ostküste entsendet 15 Wahlleute. Hier führt und hält einen Anteil von 50.0 Prozent. Biden hat 48.7 Prozent. Briefstimmen mit Poststempel vom Wahltag können hier bis am 12. November ankommen. Arizona : In dem Staat im Südwesten der USA geht es um 11 Wahlleute. Der zu Beginn der Auszählung deutliche Vorsprung für Biden schrumpft weiter auf zuletzt 12'813 Stimmen . Das sind 49.4 Prozent für Biden und 49.0 Prozent für Trump. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox hatten in Arizona bereits in der Wahlnacht eine Entscheidung für Biden gemeldet, andere Medien blieben dagegen zurückhaltend.

: In dem Staat im Südwesten der USA geht es um 11 Wahlleute. Der zu Beginn der Auszählung deutliche . Das sind 49.4 Prozent für Biden und 49.0 Prozent für Trump. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox hatten in Arizona bereits in der Wahlnacht eine Entscheidung für Biden gemeldet, andere Medien blieben dagegen zurückhaltend. Nevada : In dem Staat mit der Entertainment-Metropole Las Vegas sind sechs Stimmen zu vergeben, die nach Meldungen von allen grossen US-Medien Biden bekommt. Bidens Vorsprung wächst auf mehr als 36'700 Stimmen . Der gewählte US-Präsident festigt dort seinen Anteil von 50.2 Prozent vor Trump mit 47.5 Prozent.

: In dem Staat mit der Entertainment-Metropole Las Vegas sind sechs Stimmen zu vergeben, die nach Meldungen von allen grossen US-Medien Biden bekommt. . Der gewählte US-Präsident festigt dort seinen Anteil von 50.2 Prozent vor Trump mit 47.5 Prozent. Alaska: In dem dünn besiedelten Staat im äussersten Nordwesten der USA sind drei Stimmen für die Wahlversammlung zu vergeben. CNN und andere Medien haben diesen Staat nun definitiv Trump zugeschlagen. Bei Auszählung von etwa 71 Prozent der Stimmen hat Trump einen klaren Vorsprung von mehr als 46'500, etwas geringer als am Vortag. Zum jüngsten Zwischenstand entfielen 56.9 Prozent auf den Amtsinhaber und 39.1 Prozent auf Biden.

12:35 Trumps erster offizieller Auftritt seit dem Wahlsieg Bidens steht bevor US-Präsident Donald Trump wird heute Nachmittag den Arlington National Cemetery besuchen, wie das Weisse Haus vermeldete. Es ist der erste Auftritt Trumps in der Öffentlichkeit seit dem Wahlsieg Bidens am Samstag. Trump und First Lady Melania Trump werden den Friedhof anlässlich des Veterans Day besuchen. Legende: Donald Trump und Gattin Melania an der letztjährigen Parade am Veterans Day in New York, wo er auch eine Rede hielt. Keystone

12:22 Mitglied der US-Wahlkommission fordert Kooperation mit Biden Die Weigerung der amtierenden US-Regierung, mit dem gewählten Präsidenten Joe Biden zusammenzuarbeiten, stösst nun auch auf Kritik in der amerikanischen Wahlkommission. Das demokratische Kommissionsmitglied Ellen Weintraub forderte, Biden müsse – wie für einen künftigen Präsidenten üblich – Zugang zu Regierungseinrichtungen und Informationen bekommen. Jede Stunde Verzögerung mache es für die künftige Regierung schwieriger, mit ihrem offiziellen Dienstantritt im Januar komplexe Probleme wie die Corona-Pandemie anzugehen. Legende: Präsident Donald Trump weigert sich, die Niederlage gegen Biden einzuräumen und spricht von massiver Wahlfälschung. Keystone

11:46 Bidens Botschaft an die Verbündeten: «Amerika ist zurück» Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat Deutschland und anderen europäischen Verbündeten eine Wiederbelebung der schwer angeschlagenen transatlantischen Beziehungen zugesagt. Nach Telefonaten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem irischen Ministerpräsidenten Micheál Martin sagte er am Dienstag: «Zunächst einmal lasse ich sie wissen, dass Amerika zurück ist. Wir werden wieder im Spiel sein. Es geht nicht nur um Amerika.» Legende: Damit grenzte er sich in aller Klarheit vom aussenpolitischen Grundsatz «Amerika zuerst» ab, den der amtierende Präsident Donald Trump geprägt hat. Keystone

11:12 Irans Präsident zu Zusammenarbeit mit Biden bereit Irans Präsident Hassan Ruhani hat Joe Biden die Zusammenarbeit angeboten. «Unser Ziel ist es, die Last der US-Sanktionen von den Schultern des iranischen Volkes zu nehmen», sagte Ruhani im staatlichen Fernsehen. Dafür sei sein Land zu Verhandlungen bereit. Bedingung sei jedoch die Rückkehr der USA zum Atomabkommen von 2015. Zudem müssten die vom amtierenden Präsidenten Donald Trump verhängten Sanktionen aufgehoben werden. An seine innenpolitischen Gegner appellierte der Präsident, nichts zu sabotieren. Hardliner und Erzkonservative waren von vornherein gegen das Atomabkommen und Ruhanis pro-westliche Politik. Ihnen wird nachgesagt, dass sie auf Trumps Wiederwahl hofften. Die USA waren 2018 unter Trump aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Es sollte dafür sorgen, dass der Iran sein Atomprogramm nur zu zivilen Zwecken nutzt und keine Atombombe bauen kann. Trump verhängte auch neue Sanktionen gegen den Iran, die das Land in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte stürzten.

10:00 Die Republikaner geben nicht auf Der Machtwechsel in den USA gestaltet sich holprig. Aussenminister Mike Pompeo spricht von einem Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung. Derweil kontert Joe Biden solche Bemerkungen und baut seine Regierung weiter auf. Allerdings noch ohne die sonst übliche Finanzierung. Die zuständige Behörde hat die entsprechenden Gelder noch nicht für die Regierungsbildung unter Joe Biden freigegeben. 00:28 Video Hickhack um Machtwechsel in den USA Aus SRF News vom 11.11.2020. abspielen

8:23 Demokraten sichern sich Mehrheit im Repräsentantenhaus Medienberichten zufolge haben sich die Demokraten erneut die Mehrheit im Repräsentantenhaus gesichert. Die Partei von Joe Biden habe mindestens 218 Sitze gewonnen, meldete die Nachrichtenagentur AP. Sie könne möglicherweise noch einige weitere Sitze holen, allerdings werde ihre bisherige Mehrheit vermutlich schrumpfen. Laut AP gewannen die Demokraten jeweils den Sitz für Washington, Arizona und Kalifornien. Im Senat steht die Entscheidung noch aus. Dort haben die Republikaner des amtierenden Präsidenten Donald Trump bislang eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Bei einem Patt kann der Vize-Präsident oder die Vize-Präsidentin die entscheidende Stimme abgeben. Sollten die Republikaner die Kontrolle im Senat behalten, könnten sie Bidens Politik im Kongress blockieren. Damit könnte es für die Demokraten schwieriger werden, einen Wandel etwa bei der Klimapolitik oder einen Ausbau der Gesundheitsversorgung vorzunehmen.

7:18 79 Prozent anerkennen Joe Biden als Sieger Der designierte US-Präsident Joe Biden wird einer Umfrage zufolge von 79 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner als künftiger Präsident der USA anerkannt. Das ergab eine Meinungsumfrage von Reuters und Ipsos. Weitere 13 Prozent sagten, dass der Wahlausgang noch offen sei. Rund 5 Prozent der Befragten gaben an, sie wüssten nicht, wer gewonnen habe und 3 Prozent gehen davon aus, dass Amtsinhaber Donald Trump eine zweite Amtszeit bestreiten werde. Von den Befragten glauben 60 Prozent an einen friedlichen Machtwechsel, wenn Trumps Amtszeit am 20. Januar endet. Total 70 Prozent der Amerikaner – darunter 83 Prozent der Demokraten und 59 Prozent der Republikaner – vertrauen darauf, dass die lokalen Wahlmänner «ihre Arbeit ehrlich machen».

5:46 Weitere Wechsel im Pentagon Nach der Entlassung des bisherigen US-Verteidigungsministers Mark Esper hat es weitere Wechsel in führenden Positionen des Pentagons gegeben. Drei hochrangige Mitarbeitende seien aus ihren Ämtern geschieden, teilt das Ministerium mit. Ob sie zurücktraten oder entlassen wurden, ist unklar. Die drei werden nun durch Gefolgsleute von Donald Trump ersetzt. Darunter ist mit Anthony Tata ein Brigadegeneral. Im Sommer war dessen Nominierung für einen Spitzenposten im Pentagon wegen islamfeindlicher Tweets und anderer kontroverser Äusserungen noch gescheitert, wie «Politico» berichtete.