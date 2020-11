Der Ticker startet um 6:23 Uhr

18:13 Trump verlässt G20-Gipfel und fährt zum Golfplatz Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat das Gipfeltreffen der G20-Staaten vorzeitig verlassen und ist zu einem seiner Golfplätze gefahren. Nach weniger als zwei Stunden in der Videoschalteung der Staats- und Regierungschefs verliess Trump das Weisse Haus am Samstagmorgen (Ortszeit), um zu seinem Golfclub im benachbarten Bundesstaat Virginia zu fahren, wie mitreisende Journalisten berichten. In der ersten Stunde des Gipfels hatte Trump bei Twitter mehrere Nachrichten zu anderen Themen abgesetzt. Der G20-Gipfel könnte der letzte grosse internationale Auftritt von US-Präsident Donald Trump sein. Bereits während der ersten Stunde der Videoschaltung mit den Staats- und Regierungschefs dürfte Trump abgelenkt gewesen sein: Auf Twitter meldete er sich mit mehreren Nachrichten zum angeblichen Wahlbetrug in den USA zu Wort. Twitter verpasste den Nachrichten umgehend Warnhinweise, wonach es sich dabei um «umstrittene» Behauptungen handelte. Trump hat bislang keine stichhaltigen Beweise für seine Vorwürfe vorgelegt und in der Sache bereits mehrere Prozesse verloren. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur liess Trump sich zeitweise von Finanzminister Steven Mnuchin und seinem Wirtschaftsberater Larry Kudlow vertreten. Auch andere Regierungschefs haben die Videoschaltung offenbar nach ihren Reden teilweise verlassen. Legende: Das virtuelle G20-Treffen. Reuters

14:21 Gericht in Georgia zeigt Trump die kalte Schulter Bei der Anfechtung der Wahlergebnisse haben der amtierende US-Präsident Donald Trump und seine republikanischen Verbündeten eine weitere Niederlage erlitten. Im Bundesstaat Georgia lehnte Richter Steven Grimberg den Antrag eines konservativen Anwalts auf eine einstweilige Verfügung ab, mit der unter anderem die Beglaubigung des Wahlergebnisses gestoppt werden sollte. Das Gericht in Georgia wies auch einen Angriff des Klägers auf Briefwahlstimmen zurück. Das Gewähren der vom Kläger beantragten einstweiligen Verfügung würde «Verwirrung stiften, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wahl untergraben und womöglich mehr als eine Million der Wähler in Georgia ausschliessen», hiess es in der Urteilsbegründung vom Freitag (Ortszeit).

13:22 Abgeordnete von Michigan lassen Trump abblitzen In einigen US-Bundesstaaten werden immer noch Stimmen von der Präsidentenwahl vom 3. November gezählt – und Trump ist weiterhin nicht bereit, eine Niederlage zu akzeptieren. Er versucht nun in einigen Staaten zu verhindern, dass das Wahlresultat offiziell anerkannt wird. Gestern Abend hat er die führenden republikanischen Abgeordneten von Michigan ins Weisse Haus eingeladen. Nach dem Treffen mit Trump teilten diese mit, sie hätten keine Informationen über Wahlfälschungen. Der Kandidat, der am meisten Stimmen erhalten habe, gewinne die Wahl in Michigan. Biden hat in Michigan einen Vorsprung von 145'000 Stimmen. Am Montag soll das Ergebnis der Wahl in Michigan offiziell bestätigt werden. 00:57 Video Rückschlag für Trump in Michigan Aus Tagesschau vom 21.11.2020. abspielen

7:43 Neues Konjunkturpaket: Biden setzt Parlamentarier unter Druck Der gewählte US-Präsident Joe Biden und die Führung der Demokraten im Kongress haben sich für die Verabschiedung eines weiteren Corona-Konjunkturpakets bis zum Jahresende ausgesprochen. Darauf hätten sich Biden, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, verständigt, hiess es am Freitagabend in einer Erklärung des gewählten Präsidenten. Das Paket solle mit der Unterstützung beider Parteien noch vom aktuellen Kongress beschlossen werden. Die neue Legislaturperiode beginnt erst im Januar. Bis dahin können die bisherigen Abgeordneten und Senatoren weiter über Gesetze befinden, obwohl manche abgewählt wurden. Es war jedoch unklar, ob es tatsächlich zu einem Konjunkturpaket kommen würde. Demokraten und Republikaner hatten schon vor der Wahl seit Monaten um ein weiteres Hilfspaket gerungen. Den Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, schwebte zuletzt ein Paket von mehr als 2 Billionen US-Dollar vor. Führende Republikaner erklärten hingegen, sie könnten sich eher ein begrenztes Paket von rund 500 Milliarden Dollar vorstellen. 01:57 Video Biden will zurück zur amerikanischen Führungsrolle Aus Tagesschau vom 09.11.2020. abspielen

7:40 Weitere Rückschläge für Trump Der noch amtierende US-Präsident hat am Freitag erneut Rückschläge erlitten bei seinem Versuch, die Präsidentenwahl zu kippen. Die Behörden in Georgia erklärten auch nach der zweiten Auszählung den Demokraten Joe Biden zum Sieger in dem Bundesstaat. In Nevada lehnte Richterin Gloria Sturman eine einstweilige Verfügung von Trumps Wahlkampfteam ab, die Zertifizierung der Ergebnisse zu stoppen. Sie sprach von einem «schockierenden Antrag». Zudem stellten sich zuletzt im Kongress mehrere Republikaner offen gegen die Bemühungen des Präsidenten, den von Datenanbietern und US-Medien ausgerufenen Sieg Bidens anzufechten. Der Senator Lamar Alexander rief die Regierung auf, die Übergangsphase einzuleiten. Der Abgeordnete Fred Upton aus Michigan sagte zu Vorwürfen des Wahlbetrugs in seinem Bundesstaat, niemand habe dafür Belege präsentiert. Auch die Senatorin Susan Collins sowie ihre Kollegen Dan Sullivan und Mitt Romney zeigten sich kritisch. Ein republikanischer Strategie sprach von einem Lawineneffekt in der Partei: «In Wirklichkeit schlagen Republikaner überall ein neues Kapitel auf», was Trumps Präsidentschaft angehe. My statement on the presidential election. pic.twitter.com/m4gXnhY8ZP — Sen. Lamar Alexander (@SenAlexander) November 20, 2020