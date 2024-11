Bereits in ein paar Tagen wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Testen Sie Ihr Wissen über Kamala Harris, Donald Trump und ihre Vizekandidaten.

Sie rücken immer näher, die Präsidentschaftswahlen in den USA. Und je eher sie anstehen, umso spannender scheint die Ausgangslage zu werden. Zeit für einen kleinen Rückblick.

Beispielsweise gab es vor einigen Monaten ein Attentat auf Donald J. Trump. Wissen Sie, an welchem Körperteil er getroffen wurde? Und überhaupt? Was bedeutet eigentlich das «J.» in seinem Namen? Für welche Vizekandidaten haben sich Trump und Harris entschieden? Und wo haben sich Harris und ihr Mann Douglas Emhoff eigentlich kennengelernt? Diese und weitere Fragen warten auf Sie in unserem Quiz. Viel Erfolg!

Und wenn Sie danach noch nicht genug vom Rätseln haben, versuchen Sie sich in diesem Quiz zur Geschichte der US-Präsidenten. Man munkelt, es sei eher schwierig.

02:32 Video Archiv: Anklage gegen Elon Musk wegen Geldgeschenken für registrierte Wähler Aus Tagesschau vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.