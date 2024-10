Nur wenige Länder sind so sehr in ihre Geschichte vernarrt wie die USA. Als 2018 in einem Buch eine Locke von George Washington gefunden wurde, waren Akademikerinnen und Akademiker so entzückt wie bei einer Reliquie.

Die US-Geschichtsschreibung beginnt zwar schon früher, doch erst im 18. Jahrhundert besiegelte die Unterzeichnung der «Declaration of Independence» die Gründung der Vereinigten Staaten. Bald folgte der amerikanische Bürgerkrieg, grosse Skandale, Attentate, Weltkriege und viele schwerwiegende Entscheidungen, geprägt von dutzenden Präsidenten.

Kennen Sie die bedeutendsten Gründerväter? Wissen Sie auch, welchen Beruf die Präsidenten vor ihrem Amtsantritt ausgeübt haben? Und wer bis heute als der jüngste oder älteste Präsident aller Zeiten gilt? Testen Sie Ihr Wissen im grossen Quiz zur US-Geschichte!

