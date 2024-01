Chris Christie nimmt sich aus dem Rennen um die republikanische Kandidatur für das US-Präsidentenamt, wie er vor Unterstützenden verkündete.

Christie, ehemaliger Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey, war Kritiker des ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump.

Sein Ausscheiden bei den Vorwahlen findet nur Tage vor der ersten republikanischen Nominierungsrunde in Iowa statt.

Es sei ihm nicht gelungen, Unterstützung für eine Kampagne zu gewinnen, die auf Kritik an der Politik und dem Charakter von Trump ausgerichtet sei, erklärte Christie bei einer Veranstaltung in Windham im Bundesstaat New Hampshire.

Gemäss Umfragen ist Donald Trump derzeit mit Abstand aussichtsreichster Bewerber für die republikanische Präsident­schafts­kandidatur. Auf Christie entfiel laut einer landesweiten Reuters/Ipsos-Umfrage von Dienstag die Unterstützung von nur 2 Prozent der Republikanerinnen und Republikaner.