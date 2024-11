Bereits vor den US-Wahlen hat der Community Desk Fragen gestellt – in einem XXL-Quiz zu den bisherigen US-Präsidenten, und Antworten geliefert – in Form eines Live-Chats mit den US-Korris Andrea Christen und Viviane Manz. Fragen, die uns die Community im Rahmen des Live-Chats geschickt haben, sollen auch in die Sondersendung am 6. November einfliessen.

An den US-Wahlen selbst werden neben Umfragen auf der App und Whatsapp auch ein Community-Beitrag sowie ein Social-Media-Slider publiziert, welche die wichtigsten Stimmen und Reaktionen aus den Communitys und Social Media zusammenfassen.