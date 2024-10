Legende: Jeff Bezos während einer Vorstellung des Amazon Fire Phone in Seattle. (18.06.2014) Keystone/AP Photo/Ted S. Warren

In der Milliardärsrangliste des Finanzdienstes Bloomberg liegt Jeff Bezos mit einem geschätzten Vermögen von über 150 Milliarden Franken auf dem zweiten Platz. Vor ihm steht lediglich noch Tesla-Chef Elon Musk. Der kometenhafte Aufstieg in die Sphäre der Superreichen beginnt für Bezos aber eigentlich ganz bescheiden. Jeffrey Preston Bezos kommt 1964 in New Mexico zur Welt. Seine Mutter ist damals erst 16 Jahre alt. Seine Eltern trennen sich, als er noch klein ist.

Die Schulzeit sowie das Studium in Informatik und elektrischer Energietechnik schliesst er mit Bestnoten ab. In den 90er-Jahren gibt er eine aussichtsreiche Karriere an der New Yorker Wall Street auf und geht nach Seattle. Im Juli 1995 gründet er dort in einer Garage Amazon.

Bezos führt Amazon zwar nicht mehr selbst – sein Vermögen besteht aber zum grossen Teil aus Aktien des weltgrössten Online-Händlers. Zudem gehört ihm die Weltraumfirma Blue Origin, die auf Staatsaufträge angewiesen ist. Die «Washington Post» kaufte der Multimilliardär 2013.