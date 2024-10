Bewaffneter Mann in der Nähe einer Trump-Rally verhaftet

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bei einem Security-Checkpoint ist ein bewaffneter Mann in der Nähe einer Trump-Rally verhaftet worden.

Die Sicherheit für Donald Trump sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen, erklärt das Polizeibüro.

Der Mann ist auf Kaution wieder freigelassen worden.

Am Samstag hat Donald Trump in Kalifornien eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Dabei ist ein Mann bei einem Security-Checkpoint aufgrund des Besitzes von zwei Waffen und einem Magazin mit hoher Kapazität verhaftet worden, wie die Behörden am Sonntag mitgeteilt haben.

Der 49-jährige Mann konnte ohne Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Gegen eine Kaution in der Höhe von 5000 Dollar wurde der Mann am Sonntag wieder freigelassen. Mehr Details über den Zwischenfall sind derzeit nicht bekannt.

Legende: Am 5. November wird in den USA die Präsidentschaftswahl stattfinden. Keystone/Allison Dinner

Der Secret Service teilte am Sonntagabend mit, Donald Trump sei nicht in Gefahr gewesen. Es werde jedoch noch ermittelt. Zuvor sagte der zuständige Sheriff, es könnte sein, dass ein weiterer Attentatsversuch auf Trump vereitelt worden sei. Dies sei jedoch Spekulation.

Ein Bekannter des Mannes soll gegenüber der «Daily Mail» gesagt haben, der Verhaftete sei ein grosser Trump-Fan. Auch der Verhaftete selbst soll den Vorwurf eines Anschlagskomplotts gegenüber mehreren US-Journalisten als Schwachsinn zurückgewiesen haben.

Am 13. Juli wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung auf Donald Trump geschossen. Dabei wurde der republikanische Präsidentschaftskandidat am Ohr verletzt.

04:28 Video Archiv: Mutmassliches Attentat auf Ex-US-Präsident Trump Aus Tagesschau vom 16.09.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 28 Sekunden.