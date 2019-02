Einige hundert Menschen haben am Samstag in Zürich, Basel und Genf an Kundgebungen teilgenommen. Die Demonstranten forderten, dass die venezolanische Regierung die Lieferung von Hilfsgütern an die Bevölkerung Venezuelas zulässt. Zudem wurde der Rücktritt von Maduro und freie Wahlen in Venezuela gefordert.Die Veranstaltungen verliefen offenbar friedlich. Neben den Reden gab es Musik und eine Schweigeminute für die Todesopfer der Proteste in Venezuela.