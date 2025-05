Marco Rubio war einst ein ausgesprochener Unterstützer der Ukraine. Und als Präsident Trump und Vizepräsident JD Vance den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im Weissen Haus beschimpften, wirkte es, als wolle Rubio im Sofa versinken, auf dem er sass. Er fand sich an der Seite eines US-Präsidenten wieder, der Gefallen an Wladimir Putin zu finden scheint. Doch später sagte Rubio in einem Interview mit CNN. Selenski sollte sich entschuldigen für dieses Fiasko. Es habe für Selenski keinen Grund gegeben, so feindselig zu werden.