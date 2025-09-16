Auch in der US-Stadt Memphis soll die Nationalgarde im Kampf gegen angeblich ausufernde Kriminalität zum Einsatz kommen.

US-Präsident Donald Trump hat eine entsprechende Erklärung unterschrieben.

Weiteren Städten droht Trump mit denselben Massnahmen, darunter Chicago.

Erst Los Angeles, dann Washington D.C., jetzt Memphis im Bundesstaat Tennessee: Trump will weitere Schritte unternehmen, um – so seine Aussage – die Kriminalität zu bekämpfen. Auf Bitten des republikanischen Gouverneurs Bill Lee solle eine entsprechende Taskforce entsandt werden, so Trump. Die Gruppe solle nach dem Vorbild des Einsatzes in der Hauptstadt vorgehen. Ein genaues Startdatum für Memphis wurde im Memorandum nicht erwähnt. Der Bürgermeister von Memphis, Paul Young, lehnt den Einsatz ab.

Legende: Truth Social

Ferner drohte Trump erneut damit, die Nationalgarde auch in Chicago einzusetzen, was Chicago und der Bundesstaat Illinois ablehnen. Ebenso könne er sich vorstellen, in St. Louis im Bundesstaat Missouri einzugreifen.

Die dritte demokratisch regierte Stadt

Wie in Los Angeles und Washington regiert auch in Memphis die Demokratische Partei. Trump behauptet, dass die Kriminalität in diesen Städten ausser Kontrolle geraten sei.

Offizielle Statistiken zeigen derweil, dass es etwa in Washington zuletzt weniger Gewalttaten gegeben hat.

