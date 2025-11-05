Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

In den US-Bundesstaaten Virginia und New Jersey wird jeweils ein neuer Gouverneur, oder eine neue Gouverneurin gewählt.

Die Demokratin Abigail Spanberger hat Prognosen zufolge die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen.

Die Demokratin Mikie Sherrill gewinnt laut Prognosen die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat New Jersey.

Die ehemalige Kongressabgeordnete Abigail Spanberger gewinnt laut Prognose von CNN die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia. Sie besiegt damit die republikanische Vizegouverneurin Winsome Earle-Sears, nachdem sie eine Kampagne geführt hatte, die sich auf Bezahlbarkeit und die lokalen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Stellenstreichungen auf Bundesebene und der Schliessung der Regierung konzentrierte.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die demokratische Kandidatin Abigail Spanberger lässt sich am Abend der Wahl feiern. Bildquelle: Getty Images/Win McNamee. 1 / 2 Legende: Die demokratische Kandidatin Abigail Spanberger lässt sich am Abend der Wahl feiern. Getty Images/Win McNamee

Bild 2 von 2. Die republikanische Kandidatin Winsome Earle-Sears macht das Rennen laut Prognosen nicht. Bildquelle: Keystone/Mike Kropf. 2 / 2 Legende: Die republikanische Kandidatin Winsome Earle-Sears macht das Rennen laut Prognosen nicht. Keystone/Mike Kropf Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Spanberger brachte Earle-Sears auch häufig mit Präsident Donald Trump in Verbindung und bezeichnete die Republikanerin als Trump-Anhängerin, obwohl der Präsident sie nicht unterstützt hatte. Ihr Sieg wird die Kontrolle vom republikanischen Gouverneur Glenn Youngkin übernehmen und den nationalen Demokraten Auftrieb geben, die versuchen, auf die zweite Trump-Regierung zu reagieren.

Auch in New Jersey gewinnt eine Frau

Die Demokratin Mikie Sherrill gewinnt die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat New Jersey. Das meldet der auf Wahlanalysen spezialisierte Dienst Decision Desk HQ unter Berufung auf seine Prognosen. Sherrill, eine ehemalige Hubschrauberpilotin der Marine und Mitglied des Kongresses, besiegte Jack Ciattarelli, der von Präsident Donald Trump unterstützt wurde.

Legende: Mikie Sherrill wird laut Prognose neue Gouverneurin von New Jersey. Reuters

Die Wahlurnen schlossen um 19 Uhr, respektive 20 Uhr Ortszeit in Virginia und New Jersey. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt.