US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent für Importe aus China angekündigt.

Diese würden spätestens ab dem 1. November erhoben, so Trump auf seiner Social-Media-Plattform.

Trump begründet das Vorhaben mit der aktuellen Handelspolitik Chinas.

Damit reagiert der US-Präsident auf schärfere chinesische Kontrollen im Zusammenhang mit dem Export von Seltenen Erden. Er nannte Chinas Verhalten «ausserordentlich aggressiv» und «beispiellos». Wenige Stunden zuvor hatte Trump mit neuen Zöllen gedroht und auch ein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping ifnrage gestellt. Für ein solches Treffen scheine es «keinen Grund mehr zu geben», so Trump. Chinas Staatschef Xi Jinping und Trump wollten sich in zwei Wochen beim Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen.

Legende: Keystone/Alex Brandon

Die neuen US-Zölle von 100 Prozent sollen auf die bestehenden Abgaben aufgeschlagen werden. Trump stellte zudem Einschränkungen beim Export für sämtliche wichtige Software nach China in Aussicht.