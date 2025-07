Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisiert die Einigung: «Das Übereinkommen ist ein unzureichender Kompromiss und sendet ein fatales Signal an die eng verflochtene Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks», so eine Mitteilung. Die EU nehme schmerzhafte Zölle in Kauf, denn auch ein Satz von 15 Prozent werde immense negative Auswirkungen haben. «Das einzig Positive an dieser Einigung ist, dass eine weitere Eskalationsspirale zunächst abgewendet werden konnte.»

Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen spricht von einem folgenreichen Rückschritt, der mit dem jahrzehntelangen Prinzip des zollfreien Arzneimittelhandels breche. «Dieser Abschluss besiegelt nun Milliardenbelastungen für den Pharma-Standort Deutschland», sagte Präsident Han Steutel. «Das sind keine guten Nachrichten für Jobs und für Investitionen.»

Der deutsche Automobilverband teilte wiederum mit: «Der Zollsatz der USA in Höhe von 15 Prozent auch für automobile Produkte wird die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie jährlich Milliarden kosten und belastet sie inmitten der Transformation», so Präsidentin Hildegard Müller. Grundsätzlich sei es zwar gut, dass eine Eskalation im Handelsstreit abgewendet worden sei. Aber: «Die EU ist jetzt umso mehr und dringend aufgefordert, die Rahmenbedingungen in Europa für Investoren wie Unternehmen international wettbewerbsfähig auszugestalten.»