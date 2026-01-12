Trump: US-Zölle von 25 Prozent gegen Irans Handelspartner

Für alle Länder, die mit dem Iran Geschäfte machen, sollen US-Zölle von 25 Prozent anfallen.

Das kündigte US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform an.

Hintergrund ist das gewaltsame Vorgehen Teherans gegen Demonstrationen, bei denen landesweit Hunderte Menschen ums Leben gekommen sind.

Die Zölle sollen ab sofort gelten, wie Trump auf Truth Social schreibt.

Legende: Truth Social/Donald Trump

Zu den Ländern, die Geschäfte mit dem iranischen Regime machen, gehören etwa China, Russland, Brasilien und die Türkei.

Eine Stellungnahme des Irans liegt bisher nicht vor.

+++ mehr folgt +++