 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

«Mit sofortiger Wirkung» Trump: US-Zölle von 25 Prozent gegen Irans Handelspartner

12.01.2026, 23:39

Teilen
  • Für alle Länder, die mit dem Iran Geschäfte machen, sollen US-Zölle von 25 Prozent anfallen.
  • Das kündigte US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform an.
  • Hintergrund ist das gewaltsame Vorgehen Teherans gegen Demonstrationen, bei denen landesweit Hunderte Menschen ums Leben gekommen sind.

Die Zölle sollen ab sofort gelten, wie Trump auf Truth Social schreibt.

Donald Trumps Beitrag auf Truth Social zu den neuen Zöllen.
Legende: Truth Social/Donald Trump

Zu den Ländern, die Geschäfte mit dem iranischen Regime machen, gehören etwa China, Russland, Brasilien und die Türkei.

Eine Stellungnahme des Irans liegt bisher nicht vor.

+++ mehr folgt +++

SRF 4 News, 13.01.2026, 01:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)