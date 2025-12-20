Die USA haben nach dem tödlichen Angriff auf drei Amerikaner in Syrien mit einem Vergeltungsschlag gegen die Terrormiliz Islamischer Staat begonnen.

Der Einsatz sei eine direkte Reaktion auf den Angriff in Palmyra, Syrien, letzte Woche, schreibt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in den sozialen Medien.

Die US-Streitkräfte haben den massiven Schlag gegen Infrastruktur und Waffenlager des IS bestätigt.

Hegseth spricht von der Operation «Hawkeye Strike», die IS-Kämpfer ebenso wie IS-Infrastruktur und -Waffenlager eliminieren solle. Es sei nicht der Anfang eines Krieges, sondern eine Racheerklärung, so Hegseth weiter. Die Vereinigten Staaten würden unter der Führung von Präsident Trump «niemals zögern und niemals nachlassen», das eigene Volk zu verteidigen.

Trump hatte nach dem Angriff am 13. Dezember ernste Vergeltungsmassnahmen angekündigt. Und auch Hegseth warnte: Wer Amerikaner ins Visier nehme – egal wo auf der Welt –, werde den Rest seines Lebens in dem Wissen verbringen, dass die Vereinigten Staaten ihn «jagen, finden und gnadenlos töten werden». «Heute haben wir gejagt und unsere Feinde getötet. Viele von ihnen. Und wir werden weitermachen», schreibt Hegseth.

Kurze Zeit nach Bekanntgabe des Einsatzes hat Trump seine Drohung auf seiner Social-Media-Plattform bekräftigt. Die USA würden hart gegen die IS-Hochburgen in Syrien vorgehen – die syrische Regierung unterstützt dies gemäss Trump.

Mehr als 70 Ziele angegriffen

Wie das US-Zentralkommando (Centcom) mitteilt, flogen die US-Streitkräfte Angriffe auf über 70 Ziele an mehreren Orten in Zentralsyrien.

Im Einsatz gewesen seien Kampfflugzeuge, Kampfhelikopter sowie Artillerie. Die jordanischen Streitkräfte hätten sie mit Jagdflugzeugen unterstützt. Die Operation setzte laut Centcom mehr als 100 Stück Präzisionsmunition ein, die bekannte IS-Infrastruktur und -Waffenlager angriffen.

Seit dem 13. Dezember führten US- und Partnerkräfte demnach zehn Operationen in Syrien und im Irak durch, bei denen 23 Terroristen getötet oder inhaftiert wurden.

Der Angriff am 13. Dezember

Zwei US-Soldaten und ein US-Dolmetscher waren bei dem Angriff in der vergangenen Woche getötet sowie drei weitere Soldaten verletzt worden.

Die USA führen in Syrien und im benachbarten Irak eine internationale Koalition zum Kampf gegen den IS. Der Einsatz begann, nachdem die Terrormiliz 2014 grosse Gebiete in beiden Ländern überrannt hatte. Zwar gilt der IS als militärisch besiegt, in beiden Ländern sind aber nach wie vor IS-Kämpfer aktiv, die auch Anschläge verüben.