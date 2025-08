US-Ausschaffungspolitik - Trump will eine Million Migranten abschieben – Kritik wächst

Nach einem halben Jahr im Amt lobt sich die Trump-Regierung für ihre restriktive Migrationspolitik. Man arbeite erfolgreich an der grössten Abschiebeaktion in der US-Geschichte, so das Weisse Haus. Laut jüngsten Umfragen sieht die Bevölkerung das zunehmend kritisch.