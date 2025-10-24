US-Präsident Donald Trump hat die Handelsgespräche mit Kanada für beendet erklärt.

Trump warf Kanada am Donnerstag (Ortszeit) auf Truth Social vor, in einer Werbekampagne gegen Zölle den früheren Präsidenten Ronald Reagan falsch zitiert zu haben.

«Aufgrund ihres ungeheuerlichen Verhaltens werden alle Handelsverhandlungen mit Kanada hiermit beendet», schrieb Trump. Das Video ist hier zu sehen. Die kanadische Provinz Ontario hat diese Werbekampagne lanciert, um US-republikanische Wähler zu überzeugen.

«Die Ronald Reagan Foundation hat gerade bekannt gegeben, dass Kanada in betrügerischer Absicht eine Werbung verwendet hat, die Fake ist, in der Ronald Reagan sich negativ über Zölle äussert», schrieb Trump weiter. Die Ronald Reagan Presidential Foundation hat mit einem Post auf X auf die Werbung reagiert:

Erst vor rund zwei Wochen war der kanadische Premierminister Mark Carney nach Washington gereist, um eine Lockerung der US-Zölle zu erreichen. Zugeständnisse machte Trump damals jedoch nicht.

