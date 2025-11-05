- US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz getroffen. Dabei seien vor allem Handelsfragen besprochen worden, schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social.
- Sein Handelsbeauftragter Jamieson Greer werde die Gespräche mit der Schweizer Führung fortsetzen.
- Welche Firmen aus der Schweiz das Treffen initiiert haben, ist zurzeit nicht bekannt.
Die Schweiz ist von der protektionistischen Handelspolitik des republikanischen Ex-Präsidenten besonders betroffen. Unklar war vorerst, wo und in welchem Rahmen das Treffen stattfand und wer daran teilnahm.
Anfang August hatte Trump Strafzölle von 39 Prozent auf zahlreiche Schweizer Produkte angekündigt – einer der weltweit höchsten Sätze, die die USA ihren Handelspartnern auferlegt haben.
Das sagen die Bundesbehörden
Auf Anfrage von SRF schreibt das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF: «Der Bundesrat ist informiert, dass verschiedene Unternehmer aus der Schweiz ein Treffen bei US-Präsident Trump angefragt und erhalten haben. Sie wollten den US-Präsidenten auf die Folgen, welche die hohen Zusatzzölle von 39 Prozent auf ihre Unternehmen haben, aufmerksam machen. Es handelt sich hier um eine private Initiative von Unternehmern aus der Schweiz, welche zwar vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in der Vorbereitung begleitet wurde, aber unabhängig vom Engagement des Bundesrates in dieser Sache stattfindet.
Der Bundesrat ist grundsätzlich für die Verhandlungen mit den zuständigen Stellen der USA zuständig und verantwortlich. Er begrüsst das entsprechende Engagement der betroffenen Unternehmen. Bundesrat Guy Parmelin steht regelmässig in Kontakt mit den zuständigen Stellen in den USA, namentlich auch mit Jamieson Greer.»
Bei den Firmen, welche bei US-Präsident Trump vorstellig wurden, handle es sich um eine Gruppe von Unternehmern, welche aus eigenem Interesse aktiv wurde. «Es ist an den entsprechenden Unternehmern zu entscheiden, ob und wie sie dazu kommunizieren wollen. Weder SECO noch WBF oder Bundesrat haben die definitive Zusammensetzung der Gruppe beschlossen, diese hat sich selber organisiert.»
Schweizer Firmen unter Zolldruck
Die Massnahme trifft die Schweizer Wirtschaft hart: Betroffen sind unter anderem die Uhren- und Maschinenindustrie sowie die Lebensmittelbranche mit Schokolade und Käse. Auch die Pharmabranche befürchtet erhebliche Mehrbelastungen, da Washington darüber hinaus mit weiteren massiven Aufschlägen gedroht hatte.
Kurz vor Inkrafttreten der Zölle am 7. August waren Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin zu Gesprächen nach Washington gereist. Ein Treffen mit US-Aussenminister Marco Rubio brachte damals jedoch keinen Durchbruch im Zollstreit.