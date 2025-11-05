Auf Anfrage von SRF schreibt das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF: «Der Bundesrat ist informiert, dass verschiedene Unternehmer aus der Schweiz ein Treffen bei US-Präsident Trump angefragt und erhalten haben. Sie wollten den US-Präsidenten auf die Folgen, welche die hohen Zusatzzölle von 39 Prozent auf ihre Unternehmen haben, aufmerksam machen. Es handelt sich hier um eine private Initiative von Unternehmern aus der Schweiz, welche zwar vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in der Vorbereitung begleitet wurde, aber unabhängig vom Engagement des Bundesrates in dieser Sache stattfindet.

Der Bundesrat ist grundsätzlich für die Verhandlungen mit den zuständigen Stellen der USA zuständig und verantwortlich. Er begrüsst das entsprechende Engagement der betroffenen Unternehmen. Bundesrat Guy Parmelin steht regelmässig in Kontakt mit den zuständigen Stellen in den USA, namentlich auch mit Jamieson Greer.»

Bei den Firmen, welche bei US-Präsident Trump vorstellig wurden, handle es sich um eine Gruppe von Unternehmern, welche aus eigenem Interesse aktiv wurde. «Es ist an den entsprechenden Unternehmern zu entscheiden, ob und wie sie dazu kommunizieren wollen. Weder SECO noch WBF oder Bundesrat haben die definitive Zusammensetzung der Gruppe beschlossen, diese hat sich selber organisiert.»