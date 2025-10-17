Die Schweizer Delegation um Bundesrat Guy Parmelin hat am Rande des Herbsttreffens von IWF und der Weltbank in Washington «auf verschiedenen Niveaus» mit US-Vertretern gesprochen, so auch mit US-Finanzminister Scott Bessent.

«Der diplomatische und politische Austausch wird weitergeführt, um eine rasche Senkung der Zusatzzölle zu erreichen», sagte Parmelin nach Abschluss des Treffens.

Der Bundesrat werde zu gegebener Zeit weiter informieren.

Parmelin unterstrich die Bedeutung wirtschaftlicher Offenheit. Rund 85 Prozent der Länder wollten weiterhin multilaterale Regeln anwenden. «Die Blockpolitik der grossen Länder macht Sorgen», sagte er. Kleine und mittlere Volkswirtschaften setzten dagegen auf Freihandel und klare Spielregeln. Länder wie Neuseeland oder Staaten in Südostasien hätten Interesse an engerer wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit der Schweiz gezeigt.

Legende: Guy Parmelin während einer Sitzung des Entwicklungsausschusses an der Herbsttagung der Weltbankgruppe. Keystone/EPA/WILL OLIVER

Der Wirtschaftsminister führte im Rahmen der Tagung auch bilaterale Gespräche, unter anderem mit Delegationen aus Korea, Liechtenstein und mit Ländern der Schweizer Stimmrechtsgruppe wie Serbien und Usbekistan.