Die EU verfolgt einerseits die Strategie, Produkte zu verbieten, die ökologisch problematisch sind und für die es Alternativen gibt. Sie will andererseits aber auch die Hersteller bestimmter Produkte an den Kosten für die Entsorgung und das Aufräumen beteiligen. Sie denkt z.B. an die Tabakindustrie. Es könnte sein, dass diese in Zukunft das Einsammeln von Zigarettenstummeln bezahlen muss. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze sagte den Medien: «Wer Wegwerfartikel wie Zigaretten herstellt, wird künftig mehr Verantwortung für den Müll übernehmen müssen.»