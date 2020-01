Der damalige Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübcke (CDU), wurde am 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha mit einem Kopfschuss ermordet. Lübcke hatte sich unter anderem für eine Flüchtlingsunterkunft eingesetzt und die umstrittene Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt. Derzeit sitzen der mutmassliche Täter E. – ein bekannter Rechtsextremist – sowie der mutmassliche Komplize H. in Haft. Ein zuvor gemachtes Geständnis hat E. zwar inzwischen widerrufen, doch seine DNA war an der Kleidung des ermordeten CDU-Politikers gefunden worden, auch führte er die Polizei zur Tatwaffe. Inzwischen macht er H. für die Tat verantwortlich. Bekannt ist auch, dass E. Verbindungen zur AfD hatte. So unterstützte er diese mindestens einmal mit einem Geldbetrag in Höhe von 150 Euro, zudem half er mindestens einmal bei einer Plakatier-Aktion der rechtspopulistischen Partei mit. Kontakte zu «Combat 18» wurden bislang keine nachgewiesen.