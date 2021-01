In Peru wurden zwischen 1996 und 2000 mehr als 300'000 Peruanerinnen und Peruaner sterilisiert, die meisten ohne ihre Zustimmung. Was sich in diesen Jahren in Perus Spitälern abspielte, bezeichnen Opfervereinigungen als eines der schlimmsten Menschenrechtsverbrechen Lateinamerikas. Der damalige Präsident Alberto Fujimori nannte es «Familienplanung» beziehungsweise ein Instrument der Armutsbekämpfung. Seine Überlegung: weniger Kinder – weniger Armut. Mit der Sterilisierung begann für die Opfer eine langjährige Leidenszeit ohne Gerechtigkeit. Erst jetzt stehen die politisch Verantwortlichen von damals wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht.