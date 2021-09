Die 92-jährige Anna Moraitou steht vor ihrem verbrannten Haus in Varibobi, 25 Kilometer von der Athener Innenstadt entfernt. Ein Wohn- und Schlafraum, eine kleine Küche, ein Badezimmer. 70 Quadratmeter war ihr Haus gross. Heute stehen nur noch die Wände. Dach, Fenster, Türen, alle Möbel und Gegenstände der alten Frau hat das Feuer zerstört. Sie kann es immer noch nicht fassen:

Ich habe 60 Jahre lang hier gelebt. Ich dachte, mein Haus wird das Ganze unversehrt überstehen. Abends stehe ich auf und will rein gehen, will was aus der Schublade holen. Dann sage ich: Wo gehst du hin? Ich hatte hier meine Hühner, meine Katzen, meine Hunde. Das Feuer hat fast alle Tiere getötet.