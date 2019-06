Bei den Massenprotesten in Hongkong ist es in der Nacht auf Montag zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Einige hundert Demonstranten sollen dabei versucht haben, den Parlaments- und Regierungssitz zu stürmen.

Polizisten seien mit Schlagstöcken, Tränengas und Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Dabei habe es Verletzte gegeben. Mehrere Demonstranten sind verhaftet worden.

Zuvor war die Demonstration am Sonntag friedlich geblieben. Nach Angaben der Organisatoren waren rund eine Million Menschen gegen das geplante Auslieferungsgesetz auf die Strasse gegangen. Es war die grösste Demonstration in Hongkong seit den Protesten vor 30 Jahren gegen die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 in Peking.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Protest gegen Auslieferungen Hongkong fürchtet sich vor der chinesischen Justiz

Das kontroverse Gesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen verdächtigte Personen an die kommunistische Volksrepublik auszuliefern. Kritiker argumentieren aber, dass Chinas Justizsystem nicht unabhängig sei, internationalen Standards nicht entspreche und politisch Andersdenkende verfolge. Auch drohten Folter und Misshandlungen. Das Gesetz wurde als «Werkzeug zur Einschüchterung» in Hongkong beschrieben.

Regierung hält an Fahrplan fest Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Carrie Lam hat kein Ohr für die Demonstranten. Keystone Ungeachtet der Massenproteste hält die Regierung von Hongkong an einem geplanten Gesetz fest, das Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglichen soll.

Die Chefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Carrie Lam, bezeichnete den Gesetzestext am Montag als «sehr wichtig» zur Wahrung des Rechts.

Er stelle zudem sicher, dass Hongkong seine internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität erfülle.

Erinnerung an 2014

Die Ausschreitungen in der Nacht zum Montag erinnerten an die «Regenschirm»-Proteste vor fünf Jahren, die ihren Namen damals von den Regenschirmen gegen die Sonne und das Pfefferspray der Polizei bekommen hatten.

Legende: Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Keystone

Die Demonstranten, die das Parlament stürmen wollten, waren zum Teil maskiert und gehörten Studentengruppen an, die für eine Unabhängigkeit der Sonderverwaltungsregion eintreten. Die Polizei rief Spezialkräfte, die den Protest nach rund einer halben Stunde auflösten, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete.

Die Atmosphäre in Hongkong ist aufgeheizt, da die umstrittene und loyal zu Peking stehende Regierungschefin Carrie Lam trotz des massiven Widerstands in der Bevölkerung das Gesetz durchbringen will.