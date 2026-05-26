Gebühren gegen den Ansturm wirkten nicht: Zur Saisoneröffnung haben an einem einzigen Tag 274 Kletterer den Berg erklommen. Und fast jeder von ihnen lässt Zelte, Seile, Exkremente zurück. Eine teure Hinterlassenschaft in einem der ärmsten Länder der Welt und eine Herausforderung für die Regierung.

Stau in 7200 Metern Höhe. Mehr als 200 Lastenträger, Bergsteiger und Bergsteigerinnen müssen vor einem Engpass oberhalb von Camp drei fast zwei Stunden lang warten, bevor es weitergeht. Es ist Nacht, es ist kalt, die Luft ist gefährlich dünn, sie schnaufen und husten und frieren.

Legende: Die Extremsportlerinnen und -sportler in einer langen Schlange am «Yellow Band». Sie haben sich im Distrikt Solukhumbu auf den Weg zum Mount Everest gemacht (Bild vom 19. Mai 2026). Reuters/Purnima Shrestha

Nepal hat acht der weltweit 14 8000er-Berge. Aber kein Gipfel zieht so viele Bergsteiger an wie der Mount Everest. Obwohl die Regierung des Himalaja-Staates die Gebühr vor ein paar Monaten erhöht hat, von 11'000 auf 15'000 Dollar, hat Nepal für diese Saison rund 500 Lizenzen verkauft – so viele wie noch nie. Das liegt auch daran, dass China den Zugang von Tibet aus in diesem Jahr gesperrt hat.

Gut fürs Geschäft, aber gefährlich

Viele Bergsteiger und Bergsteigerinnen – das sei zwar gut fürs Geschäft, sagt Phur Gelja Sherpa, der Chef der Branchenorganisation Nepal Mountaineering Association. Aber es sei auch gefährlich. Je mehr Leute den Mount Everest auf dem gleichen engen Weg bestiegen, desto grösser sei die Gefahr für ihr Leben.

Auch in diesem Jahr sind schon mehrere Bergsteiger ums Leben gekommen. Darum sagt Sherpa: 500 Bergsteiger und Bergsteigerinnen pro Jahr – das sei gerade noch machbar. Mehr aber nicht.

Die Tourismusbehörde sieht das anders. Nepal werde so viele Berg-Lizenzen verkaufen, wie angefragt würden, sagt Sprecher Himal Gautam. Wohl auch deshalb, weil der Bergtourismus eine wichtige Einnahmequelle ist.

Legende: Am 10. Mai 2026 haben Bergsteigerinnen und Bergsteiger im Basislager vor dem Aufstieg auf den Mount Everest ihre Zelte aufgeschlagen. Keystone/AP/PASANG RINZEE SHERPA

Doch ein Bergsteiger, eine Bergsteigerin kommt nie allein. Jeder und jede Einzelne braucht mindestens einen Bergführer, dazu Träger und Küchenpersonal. Und jeder von ihnen produziert Müll.

Abfall vor allem am obersten Bergabschnitt Box aufklappen Box zuklappen Im Schnitt produzieren die Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die den Mount Everest erklimmen, acht bis zwölf Kilo Abfall pro Kopf. Gerade am oberen Bergabschnitt des Mount Everests sei der Müll ein riesiges Problem, sagt Phur Gelja Sherpa, Chef der Branchenorganisation Nepal Mountaineering Association. Denn viele Seile und Zelte, Essensreste und Plastikverpackungen liessen die Bergsteiger einfach oben liegen.

Viele Bergsteiger schummeln

Im Kampf gegen den Everest-Abfall war die Regierung bisher nicht sehr erfolgreich. Bis letzten Dezember musste jeder Everest-Aspirant vor dem Start 4000 Dollar hinterlegen. Dieses Pfand wurde nur zurückgezahlt, wenn er oder sie nach der Besteigung mindestens zwölf Kilo Müll mit nach unten brachte.

Doch Everest-Experten berichten, dass viele Bergsteiger schummelten. Die Bergsteiger sammelten zwar Abfall, aber nur im leichter zugänglichen, unteren Teil des Berges, sagt der Journalist Dewan Rai, der die Online-Plattform Everest Chronicle betreibt. Ganz oben am Berg stapelten sich dagegen immer mehr Zelte, Seile und Exkremente.

Regierung nimmt neuen Anlauf

Nepal hat inzwischen einen neuen Anlauf genommen, um den Everest zu säubern. Vor einem halben Jahr legte die Regierung einen Fünf-Jahres-Aktionsplan vor. Statt 4000 Dollar Pfand sollen Bergsteiger künftig einen festen Betrag in einen Fonds einzahlen, aus dem Bergprofis fürs Aufräumen bezahlt werden. Die Regierung sei zuversichtlich, dass es künftig weniger Müll geben werde, sagt Sprecher Gautam.

Everest-Experte Dewan Rai ist dagegen skeptisch. Die Regierung gebe schon jetzt jedes Jahr Millionen von Dollar aus, um mithilfe von Armee, Polizei und Profikletterern Zigtausende Tonnen Abfall wieder runterzubringen. Doch ganz nach oben in die Todeszone, also den Bereich ab 8000 Metern, kämen die Aufräumer nicht.

Die gefrorenen Schichten aus verlassenen Seilen, Zelten und Exkrementen könnten also noch dicker werden. Zumindest solange der Ansturm auf den Mount Everest nicht abreisst. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.